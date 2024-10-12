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Toprak Razgatlıoğlu'nun Portekiz Zaferi: Farklı Lastik Seçimi ile Öncelik Kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki yarışı farklı lastik tercihleriyle kazandı. Şampiyonluk hedefinde kararlı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:03
Toprak Razgatlıoğlu'nun Portekiz Zaferi: Farklı Lastik Seçimi ile Öncelik Kazandı

Toprak Razgatlıoğlu Estoril'deki Yarışta Birinci Oldu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında zafer elde eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada farklı lastik tercihlerinin kendilerine nasıl avantaj sağladığını vurguladı. Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta elde ettiği birincilikle, şampiyonluk yolundaki avantajını korudu.

Lastik Tercihi ve Yarış Stratejisi

Toprak, yarışın ardından "Yarış tam istediğimiz gibi geçti. Her şey kontrol altındaydı.""Diğerlerine göre farklı lastik seçimi yaptık. Aslında bu risk değildi, kendimizi korumaya aldık. Çünkü soğuk havalarda yumuşak lastik her zaman çok iyi olmuyor. Standart lastikte kalmak istedik," ifadelerini kullandı. Toprak, yarıştaki hızlarının kendilerine büyük bir avantaj sağladığını da belirtti.

Kazadaki Direnç ve Gelecek Hedefleri

Geçirdiği kazanın ardından podyumun zirvesine geri dönmenin mutluluğunu yaşayan Toprak, yarınki yarışları da kazanma arzusunu dile getirdi. "Şampiyonluk için elinden gelen mücadeleyi vereceğim," diye ekledi. Bu, onun kararlı ve hırslı yapısının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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