Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Fransa'da 9. Ayak İçin Piste Çıkıyor

Milli motosikletçiler Fransa ve Slovakya'da piste çıkıyor

Sezonun 9. ayağı, Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında 5-7 Eylül tarihlerinde Fransa'nın Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinasyonunda hazırlıklarını tamamlayan milli sporcular, podium hedefiyle piste çıkacak.

WSBK: Toprak lider, hedef podyum

Toprak Razgatlıoğlu, WSBK klasmanında 407 puanla lider durumda. ROKiT BMW Motorrad takımıyla Magny-Cours'ta yarın serbest antrenmanlara katılacak olan Toprak, 6 Eylül Cumartesi TSİ 15.00'te ilk yarışta, 7 Eylül Pazar TSİ 12.00'de superpole yarışında ve TSİ 16.30'da ikinci ana yarışta podyum için mücadele edecek.

Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla WSBK etabında Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte Türkiye'yi temsil edecek.

Supersport: Can Öncü zirve peşinde

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. ayağında Can Öncü, Fransa'da şampiyonluk mücadelesine devam edecek. Can, yarın serbest antrenmanlara ve ardından superpole yarışına katılacak; 6 Eylül Cumartesi TSİ 16.15'te ilk yarışta, 7 Eylül Pazar TSİ 16.15'te de ikinci yarışta zirve için ter dökecek.

Slovakya: Türkiye'den 10 sporcu mücadele edecek

Alpe Adria Pist Şampiyonası, Balkan Pist Şampiyonası ve Avrupa SS300 Kupası serileri Slovakya yarışı ile devam ediyor. Slovakya Ring Pisti'nde yapılacak organizasyonlar 5-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve Türkiye'yi şunlar temsil edecek: Şahin Karadayıoğlu, Harun Akgün, Altuğ İnan, Murat Serkan Kantarcı, Ömer Faruk Ataç, Berk Çevik, Turgut Durukan, Demir Dönmez, Yunus Erçelik ve Fatih Şahin.

Milli takımın Magny-Cours ve Slovakya etaplarındaki hedefi; deneyim, puan ve podyum için güçlü performans sergilemek olarak öne çıkıyor.