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Tottenham, Heung-min Son'un Sözleşmesini 2026'ya Kadar Uzattı

Tottenham, Heung-min Son'un sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanarak 2026'ya kadar kesinleşti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:47
Tottenham, Heung-min Son'un Sözleşmesini 2026'ya Kadar Uzattı

Tottenham, Heung-min Son'un Sözleşmesini Uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, transferde adı Türk kulüpleriyle de anılan 32 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Heung-min Son'un sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Heung-min Son'un sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullandığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz; sözleşme artık 2026 yazına kadar sürecek" denildi.

Ayrıca, "Ağustos 2015'te kulübe katılan 32 yaşındaki Son, bizimle geçirdiği süre boyunca global bir yıldız ve Tottenham Hotspur için modern zamanların harika bir oyuncusu oldu" ifadesi dikkat çekti.

Güney Koreli futbolcu, Tottenham'da bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 23 maçta 7 gol, 6 asist kaydetti.

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