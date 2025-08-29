DOLAR
Tottenham, Leipzig'ten Xavi Simons'ı 60 milyon avroya transfer etti

Tottenham, RB Leipzig'ten 22 yaşındaki Xavi Simons ile 5 yıllık sözleşme imzaladı; transfer bedeli 60 milyon avro.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:18
Tottenham, Leipzig'ten Xavi Simons'ı kadrosuna kattı

22 yaşındaki hücum oyuncusu 5 yıllık sözleşmeye imza attı

İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham, Almanya Bundesliga takımı Leipzig'den Xavi Simons'ı transfer etti.

Kulübün yaptığı açıklamada, 7 numaralı formayı giyecek olan 22 yaşındaki oyuncunun 5 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Xavi Simons, Tottenham Hotspur'a transferi nedeniyle duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: Harika bir kulüp ve teknik direktörle tanıştığımda burasının benim için doğru yer olduğunu hemen anladım. Takıma yeteneğimle birlikte sıkı çalışma ve disiplin de katacağım. Kazanmak için, takım için ve taraftarlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.

İngiliz basınına göre, Tottenham bu transfer için 60 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Simons, Alman temsilcisinde 78 maçta 22 gol kaydetti.

