Tour of İstanbul: 2. Etap Şile'de Tamamlandı

Tour of İstanbul'un ikinci etabını Lotto'dan Mauro Cuylits 03:43:38 ile kazanarak genel klasman liderliğine yükseldi. Üçüncü etap yarın Arnavutköy'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:53
Tour of İstanbul: 2. Etap Şile'de Tamamlandı

Tour of İstanbul'un İkinci Etabı Şile'de Sona Erdi

Cuylits, 03:43:38 ile genel klasman lideri oldu

Tour of İstanbul'un ikinci etabı Şile'de koşuldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyona; İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano destek verdi.

Yarışta 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele etti. Şile Kumbaba Caddesi'nden start alan ve aynı noktada sona eren etabı, Lotto takımından Mauro Cuylits 03:43:38'lik derece ile kazanarak genel klasman liderliğine yükseldi.

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde lider formalar sahiplerine verildi. Cuylits, turuncu, mavi ve beyaz formaların sahibi olarak üç formayı birden aldı. Yeşil forma ise Tarteletto–Isorex'ten Robbe Claeys'e gitti.

Tour of İstanbul'un üçüncü etabı yarın saat 10.30'da Arnavutköy Belediyesi önünden başlayacak. 165,7 kilometrelik Arnavutköy-Arnavutköy parkurunda koşulacak etap, aynı noktada saat 14.30'da sona erecek.

