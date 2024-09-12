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Tour of İstanbul'da İlk Etabın Şampiyonu Emilien Jeanniere

Tour of İstanbul'un ilk etabında Fransız sporcu Emilien Jeanniere zafer elde etti. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:02
Tour of İstanbul'da İlk Etabın Şampiyonu Emilien Jeanniere

Tour of İstanbul'un İlk Etabı Sonuçlandı

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda, ilk etabın galibi Emilien Jeanniere oldu. Jeanniere, Fransız takımı Totalenergies adına yarıştı.

Yarışta Kimler Öne Çıktı?

UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) takviminde 2.1 kategorisine terfi eden Tour of İstanbul’a, 15 ülkeden toplamda 22 takım katıldı. Yarışta toplam 143 sporcu, Çatalca-Çatalca etabında 164,2 kilometrelik parkurda mücadele etti. Bu etapta Jeanniere’nin yanı sıra Belçika ekibi Lotto Dstny'den Milan Menten ve Totalenergies'den Mathieu Burgaudeau da dikkat çekti.

Mayoların Sahipleri Belli Oldu

İlk etap sonuçlarıyla birlikte, mayoların sahipleri de belirlendi. Turuncu mayo genel klasman birincisi olarak Jeanniere'nin oldu. En iyi sprinter unvanını kazanan Jeanniere, mavi mayoyu da aldı. Tırmanışta en iyi performansı gösteren Spor Toto Spor Kulübü'nden Kaan Soylu Özkalbim, yeşil mayo sahibi oldu.

Tour of İstanbul'un Geleceği

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, bu yılki turda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi: "Geçen sene her şey yeniydi, bu yıl ise daha keyifli ve profesyonel bir yarış deneyimliyoruz. Dünyanın en prestijli yarışları içerisinde yer alıyoruz. Bu, İstanbul için olumlu bir gelişme."

İkinci Etap Bilgileri

Tour of İstanbul'un ikinci etabı, yarın Şile'de gerçekleştirilecek. Etap 11.00'de başlayacak ve sporcular 137,8 kilometrelik parkurda performans sergileyecek.

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