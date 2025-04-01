Trabzon'da Gençlik Ligi Rekoru: UEFA'dan 'İnanılmaz Destek' Açıklaması

UEFA'dan Trabzonspor'a Övgü Dolu Mesaj

UEFA, Trabzonspor'un Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmesi sonrası dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde, 40.368 taraftarın katılımıyla yeni bir rekor kırıldığı belirtildi.

İnanılmaz Destek

UEFA'nın resmi paylaşımında, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 40.368 kişilik UEFA Gençlik Ligi rekoru kıran taraftar. İnanılmaz destek," ifadesine yer verildi. Ayrıca, bu tür organizasyonların önemli bir adım olduğunu ve böyle bir destekle karşılaşmanın harika olduğunu vurguladılar.

Önceki Rekor ve Yarı Final Heyecanı

Hatırlanacağı üzere, daha önceki seyirci rekoru 32.510 kişiyle 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid maçı sırasında kırılmıştı. Trabzonspor, yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon şehrinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak.