Trabzon'da Off-Road Şampiyonası Heyecanı

Trabzon'da Off-Road Yarışları Devam Ediyor

2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. aşaması çerçevesinde, Trabzon'un şirin ilçesi Akçaabat'ta mukavemet etabı gerçekleştirildi. İstanbul merkezli Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) ve sponsorlar ICRYPEX ile PETLAS iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, adrenalin dolu anlar yaşandı.

Pilotlar Zorlu Parkurda Yarıştı

Yarışların ikinci gününde, toplamda 24 araçla 44 pilot, 11 kilometrelik parkuru dört etap halinde en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Özel olarak tasarlanan araçlarını kullanan pilotlar, parkurda her ne kadar zor anlar yaşasalar da, yarışa damga vuran performanslar sergilediler.

Hava Şartları Zorluk Yarattı

Fatih Seyis, şampiyonanın gözetmenler sorumlusuydu ve AA muhabirine verdiği demeçte, bu special mukavemet etabına katılımın oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Seyis, "Parkurun zorluğuna ve hava koşullarına rağmen kimsenin burnunun kanamadan yarışı tamamlayacağını düşünüyorum" diyerek yarışmacılara güven verdi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, parkuru daha da zorlaştırdı. Ancak Seyis, yarışçıların profesyonelliğine vurgu yaparak, bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını ifade etti.

Şampiyona Seyirci Etabı İle Devam Edecek

Türkiye Off-Road Şampiyonası, yarın Yaylacık Sahili'nde yapılacak olan seyirci etabıyla sonlanacak. Herkesin heyecanla beklediği bu final, off-road severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında mukavemet etabı düzenlendi. Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın mukavemet etabına, 24 araç ve 44 pilot katıldı.

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında mukavemet etabı düzenlendi. Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın mukavemet etabına, 24 araç ve 44 pilot katıldı.

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında mukavemet etabı düzenlendi. Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın mukavemet etabına, 24 araç ve 44 pilot katıldı.

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında mukavemet etabı düzenlendi. Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın mukavemet etabına, 24 araç ve 44 pilot katıldı.

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında mukavemet etabı düzenlendi. Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın mukavemet etabına, 24 araç ve 44 pilot katıldı.

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında mukavemet etabı düzenlendi. Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın mukavemet etabına, 24 araç ve 44 pilot katıldı.

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında mukavemet etabı düzenlendi. Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın mukavemet etabına, 24 araç ve 44 pilot katıldı.