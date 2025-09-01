DOLAR
41,13 0,06%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.559,16 0,04%
BITCOIN
4.486.877,21 0,01%

Trabzonspor 1-1 Samsunspor: Thomas Reis 'Puan paylaşımı adil'

Thomas Reis, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'un ikinci yarı performansını överek puan paylaşımının adil olduğunu söyledi; Konferans Ligi kuralarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:35
Trabzonspor 1-1 Samsunspor: Thomas Reis 'Puan paylaşımı adil'

Trabzonspor 1-1 Samsunspor: Thomas Reis "Puan paylaşımı adil"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maçın skoruna bakıldığında puanların paylaşılmasının adil bir sonuç olduğunu söyledi.

Maç Değerlendirmesi

Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça iki farklı yarı olarak baktıklarını belirterek, "Birinci yarıda tabii biraz yorgunluk gözlemledim diyebilirim. Sebebini bilmemekle birlikte takımın korktuğunu söyleyebilirim. İkili mücadelelerde ilk dokunuşlarda biraz korktuğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Devre arasında oyuncularına ikinci yarı daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini ilettiklerini vurgulayan Reis, "Öz güvenli oynadık. Maçın skoruna baktığımızda puanların paylaşılması adil bir sonuç oldu. İkinci yarı çok daha iyi performans gösterdik." ifadelerini kullandı.

Reis, Perşembe günü oynadıkları Panathinaikos maçına da atıfta bulunarak, "Perşembe çok zorlu Panathinaikos maçı oynadık. Bugün de zorlu rakip Trabzonspor ile oynadık. Güçlü mantalite, karakter ortaya koyduk. Aldığımız 1 puan için mutluyum." diye konuştu.

Teknik direktör, taraftarlara teşekkür ederek "Panathinaikos maçında inanılmaz destek vermişlerdi, bu maçta da verdiler. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Birlikte daha güçlüyüz. 1 puanı onlara armağan ediyoruz." dedi.

Kura ve Gelecek Hedefleri

Reis, Konferans Ligi kuralarına ilişkin değerlendirmesinde, "Açıkçası kolay rakiplere karşı oynamayacağız. Zorlu maçlar oynayacağız. Rakiplerden biri Kiev, Ukrayna şampiyonu. Diğer rakibimiz Almanya'dan, rakibi tanıyorum. Nasıl kulüp, stat olduğunu, ambiyansın beklediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Devamında Reis, "Bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Geçen sene çok fazla çalışmıştık. Bugünlere ulaşmak gurur verici. Çok zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Biz sadece Samsun'u değil Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her maçı kazanmak isteyeceğiz. Dört gözle bu maçları bekleyeceğiz. İlk karşılaşma ekimin başında olacak ama bizim adım adım gitmemiz, ligde puanlar almamız gerekiyor." dedi.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Arca Çorum FK 4. Haftada Liderliğini Sürdürdü
2
Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın İkinci Dönemi Yenilgiyle Başladı
3
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
4
Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK Serikspor'u 4-2 Deplasmanda Yendi
5
Trabzonspor 1-1 Samsunspor — Trendyol Süper Lig 4. Hafta
6
Adana Demirspor 1-8 Amed Sportif Faaliyetler: Palaz ve Altıparmak'ın Açıklamaları
7
EuroBasket 2025: Yunanistan ve Polonya 3'te 3 yaptı, son 16'ya yükseldi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta