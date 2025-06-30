Trabzonspor 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına start verdi. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanla yeni sezon çalışmalarına adım attı.

Antrenmana, yeni transferlerden Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile kaleci Uğurcan Çakır da katılım gösterdi. Takım, sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek. Takımın gelecek sezon için hedefleri büyük!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmana, yeni transfer Wagner Fabricio Cardoso De Pina da katıldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmana, yeni transfer Wagner Fabricio Cardoso De Pina da katıldı.