Trabzonspor, 2025 Erkekler Federasyon Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Trabzonspor, Kupada Gücünü Gösterdi

2025 Erkekler Federasyon Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor, Çayırova Belediyespor'u 81-64 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşma, bordo-mavililerin etkileyici performansına sahne oldu.

Maçın Detayları

İlk periyodu 28-11’lik skorla önde kapatan Trabzonspor, soyunma odasına da 50-36 üstün bir şekilde gitti. İkinci yarıda da oyun hakimiyetini sürdüren Trabzonspor, üçüncü periyodu 63-45 tamamladı. Maç sonunda, Trabzonspor’un 81-64’lük galibiyeti ile sonuçlanan mücadelede sergilediği performans, takımın yarı finaldeki hedefleri için umut verici oldu.

Basketbol 2025 Erkekler Federasyon Kupası çeyrek finalinde Çayırova Belediyesspor'u 81-64 yenen Trabzonspor, yarı finale yükseldi. Trabzonspor'dan Ege Arar (19) rakibiyle mücadele etti.

Basketbol 2025 Erkekler Federasyon Kupası çeyrek finalinde Çayırova Belediyesspor'u 81-64 yenen Trabzonspor, yarı finale yükseldi. Trabzonspor'dan Ege Arar (19) rakibiyle mücadele etti.