Trabzonspor, 230 Günlük Deplasman Hasretine Son Vermeye Hazırlanıyor

Trabzonspor, Deplasman Hasretini Bitirmek İçin Samsun’da Çarpışacak

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünü 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, deplasmanda galibiyet elde etmeden sezonu kapattı. Bordo-mavililer, bu hafta sonu Reeder Samsunspor ile karşılaşarak dış sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

230 Günlük Deplasman Galibiyeti Hasreti

Trabzonspor, dış sahada son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0’lık sonuçla elde etti. O tarihten bu yana deplasmanda galibiyet yüzü göremeyen takım, 18 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 230 gün geçmesine rağmen rakiplerine karşı üstünlük sağlayamadı.

Bu Sezon Dış Sahada Eldeki Temkinli Performans

Bordo-mavililer, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 deplasman maçında 4 puan toplayarak yalnızca 4 beraberlik çıkarırken, kazanamadı. Bu maçlarda Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzon, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray karşısında ise mağlup oldu.

Teknik Adam Değişimleri Galibiyet Getirmedi

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 8 lig maçında 3 farklı teknik adam forma giydi. İlk hafta Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Daha sonra, geçici olarak takımın başında bulunan İhsan Derelioğlu yönetiminde ikas Eyüpspor ile yine golsüz bir sonuç elde ettiler. Eski teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ise, Trabzonspor 6 deplasman maçı oynadı, bunlardan 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılarak galibiyet özlemine son veremedi.

Bordo-mavili ekip, Güneş döneminde Gaziantep FK ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe ve Corendon Alanyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1 ve Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu.