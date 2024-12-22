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Trabzonspor, 3 Haftalık Kötü Gidişatı Sonlandırarak Galip Geldi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de Bodrum FK’yı 1-0 yenerek 3 maç aradan sonra galip geldi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 21:39
Trabzonspor, 3 Haftalık Kötü Gidişatı Sonlandırarak Galip Geldi

Trabzonspor 3 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla bordo-mavili ekip, 3 hafta aradan sonra 3 puanın sahibi oldu.

Galibiyeti Getiren Gol

Karşılaşmanın 86. dakikasında Pedro Malheiro, ceza alanı dışından attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Böylece Malheiro, Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydederek önemli bir başarıya imza attı.

Kötü Gidişata Son

Son 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, Sipay Bodrum FK karşısında aldığı bu önemli 3 puan ile kötü gidişatını sonlandırmış oldu. Bu sonuçla puanını 19’a çıkaran bordo-mavililer, ligde 12. sıraya yükseldi. Konuk takım Sipay Bodrum FK ise 14 puanla 17. sırada yer aldı.

Gergin Anlar

Karşılaşma öncesinde ve sonrasında Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında gergin anlar yaşandı. Maç öncesi Demirel’in Güneş’in uzattığı eli sıkmadığı gözlemlenirken, müsabaka sonunda soyunma odasına girerken de tartışma yaşandı.

Ceza ve Taraftar Desteği

Trabzonspor'da dördüncü sarı kartını gören Batista Mendy, cezalı duruma düştü ve gelecek lig maçında oynayamayacak. Maç sonrası taraftarlar, kaleci Uğurcan Çakır'ı gösterdiği performanstan dolayı alkışlarla desteklediler.

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