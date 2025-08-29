DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,11 0,05%
ALTIN
4.559,63 -1,16%
BITCOIN
4.440.602,42 3,57%

Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, 31 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Samsunspor maçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde pas ve taktik çalışması yaptı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 23:17
Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Teknik heyet yönetiminde taktik ve pas çalışması

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Futbolcular ısınmanın ardından yoğun pas ve taktik çalışması yaptı.

Bordo-mavili ekip, yarınki idmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina ABD Açık'ta 4. tura yükseldi
2
EuroBasket 2025: Sırbistan Portekiz'i 80-69 Yendi
3
Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
4
Trendyol 1. Lig: İmaj Altyapı Vanspor 1-2 Bandırmaspor — Kutlu: 'Bir tek topu içeri atamadık'
5
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Litvanya Şampiyon (77-60)
6
WSPS Para Atıcılık Grand Prix: Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz bronz
7
Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı