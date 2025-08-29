Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
Teknik heyet yönetiminde taktik ve pas çalışması
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman, Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Futbolcular ısınmanın ardından yoğun pas ve taktik çalışması yaptı.
Bordo-mavili ekip, yarınki idmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
