Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde başladı; antrenman yarın saat 13.00’te.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 20:30
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:30
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde çalışma

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Pas ve rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi. Ayrıca antrenman öncesi Cihan Çanak’ın doğum günü kutlandı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

