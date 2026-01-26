Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 0-1 Beşiktaş — Orkun Kökçü İlk Yarıyı Getirdi

Trendyol Süper Lig 19. hafta kapanışında Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, Orkun Kökçü'nün (6') golüyle Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. VAR bir golü iptal etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 21:12
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 21:31
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk yarıdan dakikalar

4. dakika: Eyüpspor atağında savunma arkasına atılan uzun pasla topla buluşan Metehan ceza sahasına girip sağ çaprazdan vuruşunu yaptı; kaleci Ersin topu iki hamlede kontrol etti.

6. dakika — GOL: Eyüpspor’da kaleci Jankat’ın ceza sahası dışında oyun kurmaya çalışırken yaptığı hata sonrası top, Eyüpspor yarı sahasının ortasında bulunan Orkun’da kaldı. Orkun’un uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruş filelerle buluştu. 0-1

21. dakika: Taşkın İlter’in ceza sahası içine havadan gönderdiği topa çıkan kaleci Ersin’in hatası sonrası Umut Bozok boşta kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

24. dakika: VAR uyarısı sonrası hakem Yasin Kol, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakem ve stat

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bersan Duran, Furkan Ürün

Kadrolar

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan, Jerome Onguene, Emir Ortakaya, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Lenny Pintor, Umut Bozok

Yedekler: Morcos Felipe, Gilbert Mendy, Robin Yalçın, Emre Akbaba, Angel Quinones, Charles Raux Yao, Denis Radu, Prince Ampem, Ömer Ahmet Ceyhan, Christ Sadia

Teknik Direktör: Atila Gerin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota, El Bilal Toure

Yedekler: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Orkun Kökçü (dk. 6) (Beşiktaş)

