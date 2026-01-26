Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 0-1 Beşiktaş — Orkun Kökçü İlk Yarıyı Getirdi

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 0-1 Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk yarıdan dakikalar
4. dakika: Eyüpspor atağında savunma arkasına atılan uzun pasla topla buluşan Metehan ceza sahasına girip sağ çaprazdan vuruşunu yaptı; kaleci Ersin topu iki hamlede kontrol etti.
6. dakika — GOL: Eyüpspor’da kaleci Jankat’ın ceza sahası dışında oyun kurmaya çalışırken yaptığı hata sonrası top, Eyüpspor yarı sahasının ortasında bulunan Orkun’da kaldı. Orkun’un uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruş filelerle buluştu. 0-1
21. dakika: Taşkın İlter’in ceza sahası içine havadan gönderdiği topa çıkan kaleci Ersin’in hatası sonrası Umut Bozok boşta kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
24. dakika: VAR uyarısı sonrası hakem Yasin Kol, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Hakem ve stat
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol, Bersan Duran, Furkan Ürün
Kadrolar
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan, Jerome Onguene, Emir Ortakaya, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Lenny Pintor, Umut Bozok
Yedekler: Morcos Felipe, Gilbert Mendy, Robin Yalçın, Emre Akbaba, Angel Quinones, Charles Raux Yao, Denis Radu, Prince Ampem, Ömer Ahmet Ceyhan, Christ Sadia
Teknik Direktör: Atila Gerin
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota, El Bilal Toure
Yedekler: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Orkun Kökçü (dk. 6) (Beşiktaş)
