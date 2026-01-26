Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 0-1 Beşiktaş — Orkun Kökçü İlk Yarıyı Getirdi

Trendyol Süper Lig 19. hafta kapanışında Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, Orkun Kökçü'nün (6') golüyle Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. VAR bir golü iptal etti.