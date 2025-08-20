DOLAR
Trabzonspor Antalyaspor Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, 24 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına start verdi

Antrenman detayları ve program

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maç hazırlıklarına başladı.

Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi. Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla kondisyon ve taktik tekrarları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili ekip hazırlıklarına yarın akşam düzenlenecek antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

