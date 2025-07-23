Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan Transfer Açıklamaları: İki Orta Saha Oyuncusu Geliyor

Trabzonspor'dan Transfer Gelişmesi

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen hazırlık maçının ardından basın mensuplarına bilgi veren Kafkas, "2 tane orta sahaya çok önemli, Avrupa'da isim yapmış oyuncu var. Ciddi de yol kat ettik. Birkaç gün içinde çözeceğimizi düşünüyorum, oyuncularla görüşmeler var, belli bir yere geldik," dedi.

Orta Saha Takviyesi İçin Hazırlıklar

Kafkas, transfer çalışmalarına ocak ayında başladıklarını belirterek, "Bu yılın kadro planlamasını yapmaya ocak ayında başladık ve ilk etapta 4 oyuncu transfer ettik. İkinci etapta ise sezon sonunda 3 transfer gerçekleştirdik. Şimdi orta sahaya 2 transfer yapacağız," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kulüp başkanı ve yönetimle birlikte önemli görüşmeler yapıldığını belirten Kafkas, "Şartlar oluşmak üzere. Alternatiflerimiz var, hepsiyle görüşüyorlar. Hoca ile birlikte başka mevkilere de transfer çalışmalarımız devam edecek," diye ekledi.

Teklifler ve Mevcut Kadro Durumu

Kadrodaki oyunculara gelen teklifler hakkında da bilgi veren Kafkas, "Bugün Elis için gelişme var. 2-3 kulüp olduğu için isim vermeyeyim ama bir iki gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 tane oyuncumuza teklif var, bunları da değerlendiriyoruz. Gençlere talep var. Hocamızla beraber bir karar vereceğiz," dedi.

Uğurcan Çakır ile İlgili Rahatlatan Açıklama

Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin uzatılmadığına dair söylentilere yanıt veren Kafkas, "Uğurcan bu takımın kaptanı, çok da iyi bir Trabzonsporlu. 2028'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncunun nereye uzatılacak bu? Böyle bir problem aramızda yok," dedi.

Finansal Denge ve Transfer Politikası

Kulübün ekonomik durumu ile ilgili değerlendirmede bulunan Kafkas, "Trabzonspor'un gelir gider dengesinde ciddi bir problem var. 20 yıla dayanan borçları biz son 6 ayda ödedik ve bazı vergi borçlarımızı da yapılandırdık. Oyuncu transfer etmek kadar önemli olan, transfer ettiğiniz oyuncunun maaşını zamanında ödemektir. Buna dikkat ediyoruz ve sürdürülebilir bir ekonomik model çerçevesinde transferleri şekillendiriyoruz," şeklinde konuştu.

Muhammed Cham Transferi Beklemede

Son olarak, Muhammed Cham'ın transferine ilişkin bilgi veren Kafkas, Arap kulübünden gelen talebe olumlu yanıt verdiklerini ancak onay sürecinin devam ettiğini belirtti.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımının İran temsilcisi Persepolis ile yaptığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımının İran temsilcisi Persepolis ile yaptığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.