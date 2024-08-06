Trabzonspor Avrupa'da Abdullah Avcı ile Güçleniyor

Trabzonspor’un Avrupa Başarısı

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında etkileyici bir performans sergiliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos tarihinde Avusturya'nın Rapid Wien ekibini konuk edecek olan bordo-mavililer, Avcı ile çıkışlarını sürdürüyor.

Son 5 Maçta Galibiyet Serisi

Geçen sezon takımın başına yeniden getirilen Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında oynanan son 5 maçı galibiyetle tamamladı. Trabzonspor, 2022-2023 sezonu boyunca:

Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1

takımını 2-1 Fransa'nın Monaco takımını 4-0

takımını 4-0 Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0

ekibini 1-0 İsviçre'nin Basel takımını 1-0

ile sahasında kazandı. Bu sezon da Slovakya'nın Ruzemberok takımına karşı 2-0’lık galibiyet alarak serisini 5 maça çıkardı.

Sadece 1 Yenilgi

Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor, toplamda 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgiyle dikkat çekiyor. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Molde ile 3-3 berabere kalan Karadeniz ekibi, son 16 turunda ise RomaŞampiyonlar Ligi play-off turunda ise Kopenhag ile golsüz berabere kaldı.

Gol Yemeyen Defans

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde Avrupa kupalarında oynadığı 8 iç saha maçında rakiplerine gol atma fırsatı vermedi. Detaylar şöyle: