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Trabzonspor Avrupa'da Abdullah Avcı ile Güçleniyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa Ligi'nde güçlü bir performans sergiliyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:13
Trabzonspor Avrupa'da Abdullah Avcı ile Güçleniyor

Trabzonspor’un Avrupa Başarısı

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında etkileyici bir performans sergiliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos tarihinde Avusturya'nın Rapid Wien ekibini konuk edecek olan bordo-mavililer, Avcı ile çıkışlarını sürdürüyor.

Son 5 Maçta Galibiyet Serisi

Geçen sezon takımın başına yeniden getirilen Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında oynanan son 5 maçı galibiyetle tamamladı. Trabzonspor, 2022-2023 sezonu boyunca:

  • Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1
  • Fransa'nın Monaco takımını 4-0
  • Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0
  • İsviçre'nin Basel takımını 1-0

ile sahasında kazandı. Bu sezon da Slovakya'nın Ruzemberok takımına karşı 2-0’lık galibiyet alarak serisini 5 maça çıkardı.

Sadece 1 Yenilgi

Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor, toplamda 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgiyle dikkat çekiyor. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Molde ile 3-3 berabere kalan Karadeniz ekibi, son 16 turunda ise RomaŞampiyonlar Ligi play-off turunda ise Kopenhag ile golsüz berabere kaldı.

Gol Yemeyen Defans

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde Avrupa kupalarında oynadığı 8 iç saha maçında rakiplerine gol atma fırsatı vermedi. Detaylar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç
2021-22UEFA Konferans Ligi 3. elemeTrabzonspor-Molde3-3
2021-22UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma1-2
2022-23UEFA Şampiyonlar Ligi play-offTrabzonspor-Kopenhag0-0
2022-23UEFA Avrupa Ligi GrupTrabzonspor-Kızılyıldız2-1
2022-23UEFA Avrupa Ligi GrupTrabzonspor-Monaco4-0
2022-23UEFA Avrupa Ligi GrupTrabzonspor-Ferencvaros1-0
2022-23UEFA Konferans Ligi son 16 turuTrabzonspor-Basel1-0
2024-25UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuTrabzonspor-Ruzomberok2-0

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