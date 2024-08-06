Trabzonspor Avrupa'da Abdullah Avcı ile Güçleniyor

Trabzonspor’un Avrupa Başarısı
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında etkileyici bir performans sergiliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos tarihinde Avusturya'nın Rapid Wien ekibini konuk edecek olan bordo-mavililer, Avcı ile çıkışlarını sürdürüyor.
Son 5 Maçta Galibiyet Serisi
Geçen sezon takımın başına yeniden getirilen Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında oynanan son 5 maçı galibiyetle tamamladı. Trabzonspor, 2022-2023 sezonu boyunca:
- Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1
- Fransa'nın Monaco takımını 4-0
- Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0
- İsviçre'nin Basel takımını 1-0
ile sahasında kazandı. Bu sezon da Slovakya'nın Ruzemberok takımına karşı 2-0’lık galibiyet alarak serisini 5 maça çıkardı.
Sadece 1 Yenilgi
Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor, toplamda 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgiyle dikkat çekiyor. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Molde ile 3-3 berabere kalan Karadeniz ekibi, son 16 turunda ise RomaŞampiyonlar Ligi play-off turunda ise Kopenhag ile golsüz berabere kaldı.
Gol Yemeyen Defans
Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde Avrupa kupalarında oynadığı 8 iç saha maçında rakiplerine gol atma fırsatı vermedi. Detaylar şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Maç
|Sonuç
|2021-22
|UEFA Konferans Ligi 3. eleme
|Trabzonspor-Molde
|3-3
|2021-22
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Trabzonspor-Roma
|1-2
|2022-23
|UEFA Şampiyonlar Ligi play-off
|Trabzonspor-Kopenhag
|0-0
|2022-23
|UEFA Avrupa Ligi Grup
|Trabzonspor-Kızılyıldız
|2-1
|2022-23
|UEFA Avrupa Ligi Grup
|Trabzonspor-Monaco
|4-0
|2022-23
|UEFA Avrupa Ligi Grup
|Trabzonspor-Ferencvaros
|1-0
|2022-23
|UEFA Konferans Ligi son 16 turu
|Trabzonspor-Basel
|1-0
|2024-25
|UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu
|Trabzonspor-Ruzomberok
|2-0