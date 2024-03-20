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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çarpıcı açıklamalar geldi: “yapılanları unutmayacağız”

Trabzon’da oynanan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “yaşanan olaylar taraftarlarımız tahrik etti. Bu olanları Trabzonspor camiası unutmayacak” şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 17:25
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çarpıcı açıklamalar geldi: “yapılanları unutmayacağız”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündemden düşmeyen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlara dair konuştu. Doğan konuşmasında, “yaşanan olaylar nedeniyle elbette Trabzonspor ceza almalıdır, ancak Türkiye’de hangi maçta sahaya inen ve darp olayına karışmayan bir taraftar tutuklanmıştır?” ifadelerine yer verdi.

“Taraftarlarımızı tahrik ettiler”

Başkan Ertuğrul Doğan, “her ne olursa olsun, seyirci haklı bile olsa ki burada haklıdır, saha içine müdahale etmemeliydi.” Şeklinde görüşlerini belirtti. Yaşanan olayların taraftarları tahrik ettiğine de değinen Doğan, “maç içinde takımımıza yapılan haksızlıklar ve karşı takımın tribünlere karşı yapmış olduğu hareketler, bunlar seyirciyi tahrik etmiştir” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe yönetimi ile bir sıkıntımız yok”

Trabzonspor Başkanı Doğan, Ali Koç’un açıklamaları için kendisine teşekkürlerini ilettikten sonra “Ali Bey ile maçtan önce de konuştuk. Fenerbahçe yönetimi ile hiçbir sorunumuz yok.” açıklamasını yaptı.

“Bunun neresinde adalet?”

Başkan Doğan, Trabzonsporlu iki taraftarın tutuklanmış olması üzerine ise “bunun neresinde adalet? Türkiye’de nerede sahaya girip darp olayına karışmayan kişiler tutuklanmış?” şeklinde eleştiride bulundu. Doğan, “Maça giren kişi, zaten güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi. Bu durumda bir kişiye şerefsizce saldırıldı. Bu hareket adamlığa sığmaz.” Şeklinde sert açıklamalara yer verdi.

Son olarak, yapılanları Trabzonspor camiasının asla unutmayacağını vurgulayan Başkan Doğan, tüm bunların hesabının sorulacağını belirtti.

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