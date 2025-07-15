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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Jandarma ve Özel Harekat Başkanlarını Ziyaret Etti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Jandarma Genel Komutanı ve Özel Harekat Başkanı'nı ziyaret ederek kulüp forması hediye etti.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 11:00
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Jandarma ve Özel Harekat Başkanlarını Ziyaret Etti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Anlamlı Ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'i ziyaret etti. Bu ziyaret, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde büyük bir direniş gösteren Özel Harekat Başkanlığı'na hitap eden bir saygı duruşu niteliğindeydi.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Doğan'a Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya da eşlik etti. Ziyaretin amacı, vatan uğruna canlarını hiçe sayan kahramanların aziz hatırasına duyulan saygı ve minneti ifade etmekti. Ziyaret sırasında Doğan, Karadeniz'e isminin yazılı olduğu Trabzonspor formasını takdim etti.

Karadeniz, bu anlamlı ziyaret dolayısıyla Doğan'a teşekkür ederek, bordo-mavili kulübe bir üst sezon için başarı dileklerinde bulundu.

Ardından Doğan, Genel Komutan Çardakcı'yı ziyaret ederek, kendisine de isminin yazılı olduğu Trabzonspor formasını hediye etti. Bu ziyareti, Trabzonspor ve güvenlik güçleri arasındaki bağları güçlendiren önemli bir adım olarak görmek mümkün.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (solda), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (solda), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'i (sağda) ziyaret etti. Doğan, Karadeniz'e forma hediye etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (solda), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (solda), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'i (sağda) ziyaret etti. Doğan, Karadeniz'e forma hediye etti.

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