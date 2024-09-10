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Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş ile yapılacak maça hazırlıklarını sürdürüyor, teknik direktör Güneş yönetiminde çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:58
Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, 15 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, bu önemli karşılaşma öncesinde çalışmalarına hız kesmeden devam etmekte.

Antrenman Detayları

Takımın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı. Antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Gelecek Antrenman Programı

Trabzonspor, bu önemli karşılaşma öncesinde akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürmeyi planlıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

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