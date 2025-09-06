Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi Satın Alma Opsiyonuyla 1 Yıl Kiraladı

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı

KAP bildirimi: 2025-2026 sezonu için geçici transfer

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, Beşiktaş'tan Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Açıklamada, Beşiktaş'a kiralama bedeli olarak 3 taksit halinde 1.000.000 avro + KDV ödeneceği belirtildi. Ayrıca, satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye 5 taksit halinde 8.500.000 avro + KDV tutarında kesin transfer bedelinin ödeneceği ifade edildi.

Ernest Muçi ile yapılan anlaşmanın 1+3 yıllık düzenlemeye dayandığı ve oyuncunun 2025-2026 futbol sezonundaki tüm maliyetlerinin Trabzonspor tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Kulüp ayrıca, Ernest Muçi'nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

