DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.936,48 0,69%

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi Satın Alma Opsiyonuyla 1 Yıl Kiraladı

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonuyla bir yıl kiraladığını KAP açıklamasıyla duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:35
Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi Satın Alma Opsiyonuyla 1 Yıl Kiraladı

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı

KAP bildirimi: 2025-2026 sezonu için geçici transfer

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, Beşiktaş'tan Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Açıklamada, Beşiktaş'a kiralama bedeli olarak 3 taksit halinde 1.000.000 avro + KDV ödeneceği belirtildi. Ayrıca, satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye 5 taksit halinde 8.500.000 avro + KDV tutarında kesin transfer bedelinin ödeneceği ifade edildi.

Ernest Muçi ile yapılan anlaşmanın 1+3 yıllık düzenlemeye dayandığı ve oyuncunun 2025-2026 futbol sezonundaki tüm maliyetlerinin Trabzonspor tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Kulüp ayrıca, Ernest Muçi'nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Arnavut futbolcu Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla bir yıl...

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Arnavut futbolcu Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla bir yıl kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Arnavut futbolcu Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla bir yıl...

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Voleybol: İtalya 3-2 Brezilya — Türkiye'nin Final Rakibi Belli Oldu
2
Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi Satın Alma Opsiyonuyla 1 Yıl Kiraladı
3
Dünya Motokros Şampiyonası'nda İlk Gün: EMX250'de Reisulis Şampiyonluğu
4
Can Öncü, Dünya Supersport Fransa'da İlk Yarışı İkinci Bitirdi
5
Tour of İstanbul Arnavutköy Etabını Giovanni Lonardi Kazandı
6
EuroBasket 2025: Almanya 85-58 Portekiz — Çeyrek Finalde
7
Samsunspor, Alanyaspor Maçında Galibiyet Peşinde

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı