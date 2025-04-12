Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla noktaladı.
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladı. İdmana teknik direktör Fatih Tekke de katıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladı. İdmana teknik direktör Fatih Tekke de katıldı.