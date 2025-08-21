Trabzonspor, Christ Oulai ile 197. yabancı oyuncusunu kadrosuna kattı

Trabzonspor, Christ Oulai ile 197'nci yabancı transferini gerçekleştirdi

Trabzonspor, Fransa'nın Bastia takımından kadrosuna kattığı Christ Oulai ile kulüp tarihinin 197'nci yabancı oyuncu transferini tamamladı.

Transfer ve sözleşme

19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oulai ile bordo-mavililer 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncunun transferiyle birlikte 58 yıllık tarihinde önemli bir eşik daha geçmiş oldu.

Uluslararası profil ve ülke dağılımı

Trabzonspor bugüne kadar toplamda 54 ülkeden futbolcu transfer etti. Kulüpte en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalılar oldu; Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzalandı. Ayrıca Belçika'dan 9, Slovakya ve Polonya'dan ise 8'er oyuncu transfer edildi.

Fildişi Sahili bağlantısı

Christ Oulai, Trabzonspor tarihinde 7'nci Fildişi Sahilli oyuncu oldu. Kulüpte daha önce Zokora, Sol Bamba, Kouassi, Gervinho, Gbamin ve Pepe forma giymişti.

Doğan dönemi yabancı transferleri

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde toplam 27 yabancı oyuncu transfer edildi. Doğan döneminde kadroya katılan isimler şunlar: Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (ikinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe ve Olulai.