Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık imza attı

Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma yaptı
Trabzonspor Kulübü, Fransa Ligue 2 ekiplerinden SC Bastia'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Resmi Açıklama
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a iletilen ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yer alan açıklamada, futbolcunun kulübü Bastia ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Transfer ve Fesih Bedeli
Açıklamada, SC Bastia'ya sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avro ödeneceği ve bu tutarın dört taksit halinde gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, futbolcunun ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinden, bu anlaşma kapsamında Bastia'ya ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan tutarın %20'sinin Bastia'ya verileceği kararlaştırıldı.
Mali Koşullar
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya garanti ücret olarak sezon bazında şu ödemeler yapılacak:
2025-2026: 400.000 avro
2026-2027: 450.000 avro
2027-2028: 500.000 avro
2028-2029: 600.000 avro
2029-2030: 650.000 avro
Menajerlik Ücreti
Öte yandan, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.