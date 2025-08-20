DOLAR
Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık imza attı

Trabzonspor, Bastia'dan 19 yaşındaki orta saha Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma sağladı; fesih bedeli 5,5 milyon avro, yıllık garantiler netleşti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:57
Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık imza attı

Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma yaptı

Trabzonspor Kulübü, Fransa Ligue 2 ekiplerinden SC Bastia'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Resmi Açıklama

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a iletilen ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yer alan açıklamada, futbolcunun kulübü Bastia ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Transfer ve Fesih Bedeli

Açıklamada, SC Bastia'ya sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avro ödeneceği ve bu tutarın dört taksit halinde gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, futbolcunun ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinden, bu anlaşma kapsamında Bastia'ya ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan tutarın %20'sinin Bastia'ya verileceği kararlaştırıldı.

Mali Koşullar

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya garanti ücret olarak sezon bazında şu ödemeler yapılacak:

2025-2026: 400.000 avro

2026-2027: 450.000 avro

2027-2028: 500.000 avro

2028-2029: 600.000 avro

2029-2030: 650.000 avro

Menajerlik Ücreti

Öte yandan, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

