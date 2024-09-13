Trabzonspor'da Muhammed Cham İçin İmza Töreni Düzenlendi

Trabzonspor, Orta Sahaya Yeni Bir Yıldız Katıyor

Trabzonspor Kulübü, ünlü orta saha oyuncusu Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Derviş Köz: "Cham, Futbol Dünyasında Tanınan Bir İsim"

İmza törenine Trabzonspor'un amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz de katıldı. Köz, törende yaptığı konuşmada, "Kulübümüz adına kendisine hoş geldin demek istiyorum. Cham, dünya futbolunun tanıdığı bir yıldız. Şimdi de dünyanın en büyük şehir takımında. Burada da başarılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cham: "Beni Sıcak Karşıladılar"

Trabzonspor’a transferinin ardından sıcak bir karşılamayla karşılaştığını belirten Muhammed Cham ise, "Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok uzun süren bir transfer süreci oldu. Takımla üç haftadır çalışıyorum ve gerek taraftarlarımız gerekse takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bu durumdan dolayı çok mutluyum." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca, Cham'ın Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Muhammed Cham (sağda) için imza töreni düzenledi. Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz (solda) de katıldı.

Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Muhammed Cham (sağda) için imza töreni düzenledi. Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz (solda) de katıldı.

Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Muhammed Cham (sağda) için imza töreni düzenledi. Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz (solda) de katıldı.

Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Muhammed Cham (sağda) için imza töreni düzenledi. Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz (solda) de katıldı.