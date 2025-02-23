Trabzonspor'da Simon Banza, Onuachu'yu Geçti

Trabzonspor'da Simon Banza, Onuachu'yu Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bordo-mavili takımda, geçen sezonu 15 golle tamamlayan Paul Onuachu'nun yerine transfer edilen Simon Banza, adeta yıldızını parlatıyor.

Demokratik Kongolu Forvetin Performansı

Sezon başında Braga kulübünden 2 milyon avro bedelle kiralanan Banza, Süper Lig'de çıktığı 20 maçta tam 16 gol atarak, takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Trabzonspor, sezon genelinde 23 karşılaşmada toplamda 39 gol atarken, Banza'nın katkısı oldukça belirleyici oldu.

Özellikle TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda iki gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve Beşiktaş karşısında da birer golle skora katkı sağladı.

Banza, forma giydiği 20 maçın 11'inde skor üretmeyi başardı ve bu performansıyla, ligin bitimine 13 hafta kala Onuachu'yu geride bıraktı. Trabzonspor taraftarları, Banza'nın sergilediği bu performanstan oldukça memnun.