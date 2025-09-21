Trabzonspor'dan Arda Kardeşler'e Sert Tepki: TFF'ye Harekete Geçin Çağrısı

Trendyol Süper Lig | Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem Arda Kardeşler hakkında tepki gösterdi.

Kulüp, maçın kritik anına ilişkin görüntüyü paylaşarak pozisyonun atağı durdurduğunu vurguladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bu görüntü, bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonunun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."

Trabzonspor, resmi paylaşımında hakemin bir daha görevlendirilmemesi gerektiğini belirtti ve Türkiye Futbol Federasyonunun derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.