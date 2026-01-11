Trabzonspor’dan Baştımar Aile Müzesi’ne Ziyaret: Sürmene'de Kültürel Buluşma

Trabzonspor Futbol A Takımı, Sürmene'de bulunan tarihi Baştımar Aile Müzesi'ni ziyaret etti. Müze, iş insanı Alaattin Saral tarafından restore edilerek turizme kazandırıldı. Ziyarete Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcıları Taner Saral ve Kemal Ertürk, Teknik Direktör Fatih Tekke, A Takım futbolcuları ve teknik ekip ile Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu katıldı.

Ziyaret ve müze tanıtımı

Baştımar Aile Müzesi Koordinatörü Adnan Ramoğlu, koleksiyonlardaki aile yaşamı, yöresel kültür ve tarihi objeler hakkında bilgi verdi. Heyet, müze bölümlerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı incelemeler yaptı.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın değerlendirmesi

Zeyyat Kafkas ziyarette şunları söyledi: "Önemli bir eser. Ben de öncelikle iş insanı Sayın Alaattin İlyas Saral’a teşekkür ediyorum. Osmanlı’nın tarihi, kültürü ve mimarisinin mirası olan bu eseri bugünlerde korumak ve aynı şekilde hiçbir ticari beklenti içinde olmadan müze olarak hizmete sunmak çok önemli bir hizmet. Bu eserin tarihi dokusunun korunması için belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği var"

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin vurgusu

Fatih Tekke ise, "Çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Tarihle olan bağlarımızın kopmaması adına bence çok temel şeyler. Bunların özellikle yeni nesle aktarılması çok çok önemli. Büyüklerimiz, özellikle yeni neslimizi buraya getirip tarihte kimler bu bölgelerden buradan geçmiş ki bu toprakların çocuklarının ülkeye, çevresine ve insanlığa neler yaptığını bilmesi gerekiyor. Bununla da yaşaması gerekiyor. Emeği geçen herkese, belediye başkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Koordinatör Adnan Ramoğlu’nun açıklaması

Adnan Ramoğlu: "Bu konak 1840’lı yıllarda yapılmış günümüze kadar gelmiştir. İş insanı Alaattin Saral tarafından annesi bu konağın kızı olduğu için onun anısına insan biyografi müzesi olarak 6 ay içerisinde gece gündüz çalışarak tarihçelerle birlikte bugüne getirdik. Osmanlı döneminden arşivlerden alınan belge ve bilgilerle konağımızı hazırladık. İnsan odaklı bu müze Karadeniz Bölgesi’nde bir ilki teşkil ediyor. Çok değerli Trabzonspor’umuzun da burayı bugün ziyareti ile onore olduk"

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

