Trabzonspor'dan Erzurum'da Taraftar Buluşması

Trabzonspor, Erzurum'un Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürürken, futbolcularını desteklemek amacıyla toplanan taraftarlarla bir araya geldi.

Palandöken Dağı eteklerinde gerçekleştirilen etkinlikte, taraftarlar büyük coşku içinde sloganlar atarak futbolculara destek verdi. Teknik direktör Fatih Tekke, takım kaptanı Uğurcan Çakır ve diğer futbolcularla keyifli sohbetler eden taraftarlar, otobüsün alandan ayrılmasıyla yavaş yavaş dağıldı.

Taraftarlardan Aykut Baş, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinden Trabzonspor’u görmek için geldiğini belirtti. Aykut, "Takım için geldim, gördüm, imzalarımı aldım. Fatih hocayla da fotoğrafımı çekildim." dedi.

11 yaşındaki Ömer Faruk Akman ise Şenkaya ilçesinden geldiğini ifade ederek, futbolcuları gördüğünde yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Akman, "Oyunculardan imza almak ve fotoğraf çekilmek için geldim. Hep hayalim buydu, gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Erzurum'da, ikinci etap kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da futbolcular, taraftarla bir araya geldi. Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonsporlu futbolculara destek için sloganlar atarak gelen taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Teknik direktör Fatih Tekke, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Erzurum'da, ikinci etap kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da futbolcular, taraftarla bir araya geldi. Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonsporlu futbolculara destek için sloganlar atarak gelen taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Teknik direktör Fatih Tekke, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.