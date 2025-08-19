Trabzonspor'dan Eski Yöneticilere Çağrı: 'TS Black Card' Kampanyasına Destek

Trabzonspor Kulübü, kulübün geçmişine yön vermiş eski yöneticilerini TS Black Card kampanyasına destek olmaya davet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, alın teri, emek ve vizyonuyla kulübe değer katan eski yöneticilerden bugün bir kez daha yanlarında olması istendi.

Kampanyanın anlamı ve hedef

Açıklamada, TS Black Card kampanyasının yalnızca bir kart projesi olmadığı, Trabzonspor'un geleceğine uzanan güçlü bir dayanışma köprüsü olduğu vurgulandı. Kampanyada önemli olanın alınan kart sayısı değil, bu armaya, renklere ve şehre duyulan sadakat ve vefa olduğu belirtildi.

Açıklamadan aktarılan ifadeler şöyle:

"Bu köprü, sizlerin geçmişte olduğu gibi bugün de göstereceği destekle daha da sağlamlaşacaktır. Bu kampanyada önemli olan, alınan kart sayısı değil, bu armaya, bu renklere ve bu şehre duyulan sadakat ve vefadır. Bir kart alan da, yüz kart alan da aynıdır. Hedefimiz, 10 bin rakamına hep birlikte ulaşmak. Bu hedefe ulaşmamızda, Trabzonspor'un geçmişinde iz bırakmış değerli yöneticilerimizin desteği, bizim için çok büyük bir anlam taşımaktadır. Gelin, geçmişte omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi bugün de sürdürelim, bordo-mavi sevdamızı, gelecek nesillere daha güçlü bir miras olarak bırakalım."