Trabzonspor'dan Fatih Tekke'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Trabzonspor, Fatih Tekke İle Büyüyor

Trabzonspor'un kurulları, bordo-mavili takımda teknik direktör olarak göreve başlayan Fatih Tekke'yi ziyaret etti. Ziyaret, futbol camiasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Duygusal Anlar

Gerçekleştirilen ziyaretin adresi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri oldu. Bu anlamlı günde, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Denetim Kurulu Başkanı İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar İsaoğlu gibi önemli isimler buluştu. Kurul üyeleri de ziyarette yer aldı.

Çiçek ve Teşekkürler

Ziyaret sırasında, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fatih Tekke'ye çiçek takdim ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Tekke, kendisini yalnız bırakmayan kurul başkanları ve üyelere teşekkür ederek, bu destekten duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Trabzonspor'un geleceği için umut veren bu ziyaret, Fatih Tekke'nin takım için önemli bir atılım yapacağının sinyallerini veriyor.

Trabzonspor'un kurulları, bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Trabzonspor'un kurulları, bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.