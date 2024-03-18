Trabzonspor'dan olaylı maç sonrası açıklama: Hedef alınmasına izin verilmeyecek!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası yaşanan olayları kınayarak bir açıklama yaptı. Doğan, Trabzon şehrini ve Trabzonspor taraftarını hedef alan herhangi bir girişime izin verilmeyeceğini vurguladı.

Trabzonspor, dün akşam Fenerbahçe ile yapılan maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Başkan Ertuğrul Doğan'ın imzası bulunuyordu.

Maçın son düdüğünün ardından bazı Trabzonspor taraftarlarının sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırmasıyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, yaşanan tüm süreci dikkatle takip etmektedir" denildi. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlatacağı disiplin sürecinin ardından kulübün detaylı bir açıklama yapacağı belirtildi.

Başkan Doğan, açıklamasında, "Hiç kimse veya herhangi bir kurum, Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un gururlu taraftarlarını dünkü olayların gölgesinde bırakmaya çalışmasın! Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.



