Trabzonspor, Erzurum Kampında İkinci Etap Çalışmalarına Devam Ediyor

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında bulunduğu Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanlarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Günü çift antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, sabah yapılan çalışmada, dün oynanan İran takımlarından Zob Ahan Esfahan ile gerçekleştirilen hazırlık maçında görev alan futbolculara yenileme programı uyguladı. Diğer oyuncular, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Akşam antrenmanında ise futbolcular, rondo, pas ve dar alan çalışmaları ile performanslarını artırmaya çalıştı.

Trabzonspor, yarın yine çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve kampı 27 Temmuz Pazar günü sona erdirecek.

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı.