Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, 27 Eylül'deki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü; sakat oyuncular antrenmana katılmadı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:55
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmandan Detaylar

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı; ardından taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Nwakaeme katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

