Trabzonspor, Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açtı

Trabzonspor ve Fatih Tekke'nin Yeni Başlangıcı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu ve teknik direktör Fatih Tekke ile önemli bir maça çıktı. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen 47 yaşındaki Tekke, bu karşılaşmayla birlikte bordo-mavili takımın teknik direktörü olarak ilk heyecanını yaşadı.

Tekke, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Trabzonspor formasını giymiş, 2006 yılında Rusya'nın Zenit takımına transfer olmuştu. Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor gibi takımları çalıştıran Tekke, 19 yıl aradan sonra tekrar altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da teknik direktör olarak sahada yer aldı.

3 Değişiklikle Sahaya Çıktı

Fatih Tekke, Trabzonspor'un son oynadığı Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Hatayspor'a 2-1 yenildikleri maçta ilk 11'de başlayan Oleksandr Zubkov ve Arif Boşluk, yedek kulübesinde yer alırken; kart cezası nedeniyle Okay Yokuşlu da kadroda bulunmadı. Tekke, bu oyuncuların yerine Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro'ya ilk 11'de görev verdi. Karadeniz temsilcisi sahaya Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza ile çıktı.

Başakşehir'de 3 Değişiklik Yapıldı

RAMS Başakşehir'de ise teknik direktör Çağdaş Atan, son oynadıkları Kayserispor maçının başlangıç kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti. Atan, bu maçta 3-1 mağlup oldukları karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Olivier Kemen'i kadroya almazken, Lucas Lima ve Joao Figueiredo'yu ise yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerine Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir ve Umut Güneş, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev aldı.