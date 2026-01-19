Trabzonspor, Fatih Tekke’nin Ücretini Revize Etti: Aylık 7,5 Milyon TL

Trabzonspor Fatih Tekke'nin Ücretini Revize Etti

KAP açıklamasıyla resmiyet kazandı

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke ve teknik ekibinin ücretinde düzenlemeye gitti. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklamada sözleşmenin ücret bölümünde tadil yapıldığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026'dan itibaren başlayacak şekilde aylık net 7 milyon 500 bin TL olarak revize edildi. Buna göre yıllık garanti ücret 90 milyon TL olacak.

Söz konusu tadil, Teknik Adam Sözleşmesi'nin ücret kısmına ilişkin hükümler doğrultusunda gerçekleştirildi ve sözleşme bitiş tarihi 30.06.2029 olarak korundu.

Kulüp yönetimi, bu düzenlemeyle teknik heyetin mali koşullarını güncellemiş oldu.

TRABZONSPOR KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE VE EKİBİNİN YILLIK ÜCRETİNDE İYİLEŞTİRME YAPTI. TEKNİK HEYETİN AYLIK ÜCRETİNİ 7 MİLYON 500 BİN TL YAPAN KARADENİZ EKİBİ, YILLIK İSE 90 MİLYON TL ÖDEYECEK.