Trabzonspor, Fatih Tekke’nin Ücretini Revize Etti: Aylık 7,5 Milyon TL

Trabzonspor, Fatih Tekke ve ekibinin ücretini Ocak 2026’dan itibaren aylık net 7 milyon 500 bin TL, yıllık net 90 milyon TL olarak revize etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:32
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:32
Trabzonspor Fatih Tekke'nin Ücretini Revize Etti

KAP açıklamasıyla resmiyet kazandı

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke ve teknik ekibinin ücretinde düzenlemeye gitti. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklamada sözleşmenin ücret bölümünde tadil yapıldığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026'dan itibaren başlayacak şekilde aylık net 7 milyon 500 bin TL olarak revize edildi. Buna göre yıllık garanti ücret 90 milyon TL olacak.

Söz konusu tadil, Teknik Adam Sözleşmesi'nin ücret kısmına ilişkin hükümler doğrultusunda gerçekleştirildi ve sözleşme bitiş tarihi 30.06.2029 olarak korundu.

Kulüp yönetimi, bu düzenlemeyle teknik heyetin mali koşullarını güncellemiş oldu.

