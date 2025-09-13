Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladı; takım 16.00'da İstanbul'a gidecek.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:27
Trendyol Süper Lig 5. hafta öncesi son antrenman

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı ve takım karşılaşma öncesi son çalışmalarını tamamladı.

Karşılaşma için ekip, saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Andre Onana da antrenmanda yer aldı.

