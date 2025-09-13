Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig 5. hafta öncesi son antrenman
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı ve takım karşılaşma öncesi son çalışmalarını tamamladı.
Karşılaşma için ekip, saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.
