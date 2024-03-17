Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya giren taraftara döner tekme!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, son düdüğün çalmasıyla birlikte beklenmedik bir şekilde gerilim dolu anlara sahne oldu. Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi ve istenmeyen olaylar yaşandı.





Güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen tribünden sahaya inen taraftarlar, oyunculara yönelik tehditlerde bulunmaya başladı. Bu karmaşa sırasında Fenerbahçe'nin oyuncusu Michy Batshuayi'nin, sahaya giren bir Trabzonspor taraftarına döner tekmeyle müdahale ettiği anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yaşanan bu olaylar, futbolun fair-play ruhuna zarar verirken, güvenlik güçlerinin olaylara hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle kontrol altına alındı.

























(Not: Görüntüler sosyal medyada paylaşılan videolardan alınmıştır.)