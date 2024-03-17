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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya giren taraftara döner tekme!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, saha içinden saha dışına taşan gerginlik ve tatsız olaylarla gölgelendi. Maçın 3-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sona ermesinin ardından, Trabzonsporlu bazı taraftarlar sahaya girerek çirkin görüntülere neden oldu.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 23:30
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya giren taraftara döner tekme!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, son düdüğün çalmasıyla birlikte beklenmedik bir şekilde gerilim dolu anlara sahne oldu. Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi ve istenmeyen olaylar yaşandı.

fenerbahçe

Güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen tribünden sahaya inen taraftarlar, oyunculara yönelik tehditlerde bulunmaya başladı. Bu karmaşa sırasında Fenerbahçe'nin oyuncusu Michy Batshuayi'nin, sahaya giren bir Trabzonspor taraftarına döner tekmeyle müdahale ettiği anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yaşanan bu olaylar, futbolun fair-play ruhuna zarar verirken, güvenlik güçlerinin olaylara hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle kontrol altına alındı.

fenerbahçe

fenerbahçe

fenerbahçe

fenerbahçe

fenerbahçe

fenerbahçe

(Not: Görüntüler sosyal medyada paylaşılan videolardan alınmıştır.)

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