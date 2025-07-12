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Trabzonspor, Filipe Augusto'yu Karşılıyor: Genç Yıldız Trabzon'a Geldi

Brezilyalı futbolcu Filipe Augusto, Trabzonspor ile anlaşmasının ardından Trabzon'a geldi. Taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 17:25
Trabzonspor, Filipe Augusto'yu Karşılıyor: Genç Yıldız Trabzon'a Geldi

Trabzonspor'un transfer için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Filipe Augusto, Trabzon'a ayak bastı. 21 yaşındaki futbolcu, Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Filipe Augusto, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer sürecinin hızlı geliştiğini aktararak, "Kulübün bana olan ilgisini duyduktan sonra çok mutlu oldum. Burası, ne kadar büyük bir yer olduğunu biliyorum. Bu fırsatı değerlendiriyorum," dedi.

Çocukluğunda Trabzonspor ile oyun oynadığını hatırlatan Augusto, "Menajerime de söyledim, belki çocukken oynadığım takımın oyuncularıyla aynı sahada olma fırsatım olacak. Bu benim için büyük bir fırsat," ifadelerini kullandı.

Hücum oyuncuları ile rekabet hakkında konuşan Augusto, "İyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Ben de en gençlerden biriyim. Takım adına elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Bu rekabet, Trabzonspor'a faydalı olacaktır," dedi.

Filipe Augusto, geldiği ligi fiziki mücadeleye dayalı bir lig olarak tanımlayarak, "Burada da önemli santrforlar var. Onlarla yarışmak benim için önemli. Ben de onların arasına katılmak istiyorum," şeklinde konuştu. Fiziksel olarak uzun boylu ve güçlü olduğunu vurgulayan Augusto, "İkili mücadelelerde sağlam kalabiliyorum. Bu yönümle takıma katkı sağlamak istiyorum," dedi.

Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke hakkında da, "Hocamızın burada çok önemli bir santrfor olduğunu biliyorum. Onunla çalışmak benim için büyük bir avantaj. Her antrenmanda ve maçada öğrenmeye kararlıyım," açıklamalarını yaptı.

Transfer sürecinde taraftarın ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirten Augusto, "Transfer teklifi netleştiğinde, sosyal medyada taraftarların gösterdiği destek beni çok sevindirdi. İnsanların beni sevmesi önemli bir konu. Saha içinde de bu sevgiyi karşılamak için sabırsızlanıyorum," dedi.

Trabzonspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, Trabzon'a...

Trabzonspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, Trabzon'a geldi. Brezilyalı futbolcu, gazetecilere açıklamada bulundu.

Trabzonspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, Trabzon'a...

Trabzonspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, Trabzon'a geldi. Brezilyalı futbolcu, gazetecilere açıklamada bulundu.

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