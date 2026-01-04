Trabzonspor Gaziantep'e Gitti — Turkcell Süper Kupa Hazırlıkları Tamam

Galatasaray ile yarınki yarı final öncesi son prova

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve müsabakanın oynanacağı Gaziantep'e hareket etti.

Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik çalışmayla son provasını gerçekleştirdi.

Kafilede 21 futbolcu yer aldı. Trabzonspor'un Gaziantep'e giden kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, ?Yakuphan Sarıalioğlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Anthony Nwakaeme.

