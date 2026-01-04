DOLAR
Trabzonspor Gaziantep'e Gitti — Turkcell Süper Kupa Hazırlıkları Tamam

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamlayıp Gaziantep'e hareket etti; 21 kişilik kafile açıklandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:56
Galatasaray ile yarınki yarı final öncesi son prova

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve müsabakanın oynanacağı Gaziantep'e hareket etti.

Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik çalışmayla son provasını gerçekleştirdi.

Kafilede 21 futbolcu yer aldı. Trabzonspor'un Gaziantep'e giden kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, ?Yakuphan Sarıalioğlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Anthony Nwakaeme.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

