Trabzonspor Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu önemli maçın hazırlıklarına Mehmot Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş Yönetiminde Antrenman

Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, oyuncular dar alanda oyun çalışmaları yaptı ve antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Son Antrenman Yarın Gerçekleşecek

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gaziantep FK maçı öncesi son hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.