Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın kendi sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bordo-mavili futbolcular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Maç Bilgileri

Yarın saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasını, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Takım, maça eksiksiz bir şekilde hazırlanarak taraftarının karşısına çıkmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.