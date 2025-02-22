Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maça tüm hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:02
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın kendi sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bordo-mavili futbolcular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Maç Bilgileri

Yarın saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasını, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Takım, maça eksiksiz bir şekilde hazırlanarak taraftarının karşısına çıkmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-0 ile Geçti: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet
2
Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın İkinci Ayağı Başladı
3
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
4
Kayserispor, Göztepe'yi Ağırlıyor: Kritik Süper Lig Maçı
5
Göztepe, Stanimir Stoilov ile Sözleşmesini Uzattı
6
Milli Okçular, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya İçin Mücadele Ediyor
7
A Milli Kadın Futbol Takımı, Medya Günü'nde İddialı Hedeflerini Açıkladı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi