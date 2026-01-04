Trabzonspor Gaziantep’te: Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa Yarı Finali

Trabzonspor Gaziantep’e Ulaştı
Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa yarı finali 5 Ocak’ta
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi, Gaziantep’e geldi. Karşılaşma 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.
Trabzonspor ekibi, özel uçakla saat 16.00’da Trabzon Havalimanı’ndan kalkarak Gaziantep’e ulaştı. Aprondan çıkış yapan bordo-mavili takım, daha sonra konaklayacakları otele geçti.
Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı:
Andre Onana, Ahmet Doğan, Yakuphan, Onuralp Çevikkan, Batagov, Serdar, Taha Emre, Pina, Salih, Tim, Turan Deniz, Onuralp Çakıroğlu, Bouchouari, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Cihan, Olaigbe, Sikan, Nwakaeme yer aldı.
