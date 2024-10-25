Trabzonspor, Göztepe Deplasmanında İlk Galibiyet Peşinde

Trabzonspor Göztepe'ye Konuk Oluyor

Bordo-mavililer, bu sezonlu Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek.

İlk Deplasman Galibiyeti Hedefi

Geçtiğimiz hafta sahasında RAMS Başakşehir karşısında 1-0 galip gelen Trabzonspor, Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi ayrıca ligde bu sezon ilk kez art arda iki galibiyet alma hedefinde.

Deplasman Kayıpları ve Hedefler

Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan yalnızca beraberliklerle ayrılan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk dış saha galibiyeti için mücadele verecek. Ligin açılışında Abdullah Avcı döneminde Net Global Sivasspor ve geçici yöneticisi İhsan Derelioğlu döneminde Eyüpspor maçlarından golsüz ayrılan bordo-mavililer, Güneş ile oynadığı iki deplasmanda da 0-0 ve 1-1'lik sonuçlar almıştı.

Edin Visca Dört Gollük Hedef Peşinde

Trabzonspor'un Bosna Hersekli forveti Edin Visca, Göztepe karşısında bir gol atarsa 100. lig golüne ulaşacak ve dalya sevinci yaşayacak. Türkiye’de 383 Süper Lig maçında 99 gol atan Visca, 310 maçta 85 gol attığı eski takımı Başakşehir ile birlikte önemli bir kariyere sahip.

Eren Elmalı da 100. Maçına Çıkabilir

Bordo-mavili takımın sol bek oyuncusu Eren Elmalı, Göztepe karşısında görev alması halinde 100. resmi maçına çıkacak. Trabzonspor, hem galibiyet hem de oyuncularının kişisel hedefleri açısından önemli bir maç için sahaya çıkıyor.