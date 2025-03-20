Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, milli maç dolayısıyla verilen 4 günlük iznin ardından, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı için hazırlıklara başladı.

Antrenman Detayları

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanı, aerobik koşunun ardından dinamik ve teknik ısınma ile devam ettirdi.

Antrenman, takımın taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.