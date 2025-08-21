DOLAR
Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, 24 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü; Nwakaeme ve Onuralp katılmadı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:21
Hazırlıklar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü sahasında karşılaşacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınmanın ardından takım önce pas çalışması yaptı, ardından taktik çalışmana geçti. Bordo-mavililer antrenmanda yüksek tempoyla çalıştı.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Onuralp Çevikkan katılmadı.

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

