Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor maçına hazırlanıyor
Hazırlıklar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü sahasında karşılaşacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Isınmanın ardından takım önce pas çalışması yaptı, ardından taktik çalışmana geçti. Bordo-mavililer antrenmanda yüksek tempoyla çalıştı.
Çalışmaya sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Onuralp Çevikkan katılmadı.
Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.