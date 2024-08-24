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Trabzonspor ile St. Gallen Maçının Hakemi Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor-St. Gallen maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 15:41
Trabzonspor ile St. Gallen Maçının Hakemi Belli Oldu

Trabzonspor'un Rövanş Maçı Letonya Hakemiyle Yönetilecek

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rövanş maçında İsviçre'nin St. Gallen ekibini 29 Ağustos Perşembe günü kendi sahasında ağırlayacak.

Karşılaşmanın Detayları

Bu kritik mücadelede, Letonyalı hakem Andris Treimanis maçın düdüğünü çalacak. Maç, PAPARA Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Ekibi

Treimanis'in yardımcılıklarını, Letonya'dan Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs üstlenecek. Müsabakada Letonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandrs Golubevs dördüncü hakem, Kristaps Ratnieks VAR ve Sergejs Vasjkovs AVAR olarak görev alacak.

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