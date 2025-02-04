Trabzonspor, İskenderunspor Maçına Hazır: Son Çalışma Tamamlandı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın İskenderunspor ile deplasmanda yapacağı maça yönelik hazırlıklarını başarıyla tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirerek maça hazır hale geldi.
Özellikle yeni transfer Oleksandr Zubkov, Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra antrenmanda yer alarak takımın motivasyonuna katkıda bulundu.
Trabzonspor, karşılaşma için saat 16.00'da özel uçakla Hatay'a hareket edecek.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İskenderunspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Anthony Nwakaeme de antrenmanda yer aldı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İskenderunspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Anthony Nwakaeme de antrenmanda yer aldı.